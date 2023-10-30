"Онікс" vs "Іскандер-М": головні відмінності ракет, якими Росія тероризує південь

Російські ракети "Онікс" та "Іскандер-М" мають між собою низку відмінностей. Якщо перша є протикорабельною, то друга балістична і працює за інакшим механізмом, але їх об'єднує те, що РФ використовує їх у своїх атаках на південь України.

Які головні відмінності між ракетами "Онікс" та "Іскандер-М" - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Ракетні атаки на південь

Тактика російських окупантів не містить особливих змін - триває ракетний терор територій, зокрема й півдня. Як-от сьогодні вранці ворог знову вдався до атаки, вдаривши по судноремонтному заводі в Одеському районі.

Спочатку моніторингові канали повідомляли про те, що атака нібито була проведена ракетами "Онікс". Втім, за даними Сил оборони Півдня - це були балістичні ракети "Іскандер-М"

"В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - сказала представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Іскандер-М"

Зазначимо, що перших ударів по Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ завдала "Іскандерами" з метою знищення наших систем ППО. І до тепер ворог застосовує їх для своїх атак.

Фото: комплекс "Іскандер" із ракетами (armyinform.com.ua)

Технічні характеристики

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" був представлений у 1999 році.

Для обходу систем ПРО в "Іскандерах" застосовуються хибні мішені, які глушать радари супротивника.

Можливі типи БЧ: касетна, бетонобійна, ядерна.

Дальність запуску балістичних ракет "Іскандер-М" - до 500 км. Модифікація крилатої ракети 9М729 комплексу має максимальну дальність 2500 км.

Швидкість балістичної ракети Іскандер: 2100 м/с.

Стартова вага ракети: 3800 кг.

Маса бойової частини: 480 кг.

Довжина: 7,3 м.

Діаметр: 920 мм.

Інтервал між запусками: 1 хвилина.

П-800 "Онікс"

Країна-агресор застосовує ракети "Онікс" для ударів по Україні з весни минулого року. Зокрема, тоді у квітні 2022-го під атакою опинився аеропорт в Одесі, а у травні - аеродром у місті Арзиц. Їх росіяни обстріляли з території окупованого Криму.

Фото: П-800 Онікс - протикорабельна ракета середнього радіуса дії (wikipedia.org)

Технічні характеристики

довжина (корабельний варіант) - 8 метрів;

довжина (авіаційний варіант) - 6,1 метра;

стартова маса - 3 000 кілограмів;

розмах - 1,7 метра;

маса з ТПС (транспортно-пусковий стакан) - 3 900 кілограмів;

максимальна швидкість - 884 метри на секунду;

дальність по висотній траєкторії - 450 - 500 кілометрів;

висота польоту на маршовій ділянці - до 14 000 метрів;

висота польоту на кінцевій ділянці - 10-15 метрів;

дальність виявлення цілі - не менше ніж 50 кілометрів;

час готовності до роботи з моменту ввімкнення - понад 2 хвилини.

Чим відрізняються ці ракети

Призначення

Основне призначення "Іскандерів" - знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземних цілей.

При цьому російські "Онікси" призначені для боротьби з надводними цілями. Запускають їх з комплексу "Бастіон", який ворожі війська розмістили в тимчасово окупованому Криму. Універсальність цих ракет в тому, що їх можуть запускати з підводних човнів, кораблів, літаків тощо.

Здатність нести "ядерку"

На відміну від "Оніксів", ракети "Іскандер" (як заявляють виробники) можуть бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.

Виробництво

"Іскандер М" - оперативно-тактичний ракетний комплекс, який був розроблений у Москві. Є на озброєнні армії РФ та виготовляється нині. За даними ГУР, ворог здатний виготовляти ці ракети у кількості 5 одиниць на місяць.

П-800 "Онікс" (експортне найменування "Яхонт") - радянська розробка 1970-х років. Що стосується запасів цих ракет у росіян, то немає точної інформації, чи продовжують вони їх виробляти, але не виключено, що радянська розробка проходить модернізації та вдосконалюється.

Складність збиття об'єднує ці дві ракети

Про збиття П-800 "Онікс" офіційно повідомлялось оперативним командуванням "Південь" у червні 2022 року. Йшлося про те, що тоді у чотирьох пусках загалом було випущено лише вісім ракет, які вдалось перехопити. Проте станом згодом це повідомлення стало недоступним.

Як пояснювали в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ така ціль, як П-800 "Онікс" є надзвичайно складною для нашої протиповітряної оборони". Але в деяких випадках протидіяти їй можливо.

Ця ракета має радіолокаційну головку самонаведення, роботі якій можливо завадити засобами РЕБ. Саме тому деякі такі ракети не долітають до цілей і це активно здійснюється. Крім того, ефективніше не в повітрі з ними боротися, а знищувати носії.

Щодо балістичних "Іскандерів", то протягом досить великого часу ця ціль була нашій протиповітряній обороні фактично не під силу. Однак з отриманнями сучасних західних систем ППО, вони все ж стали поповнювати статистику у зведеннях знищених ракет.

Так, перехопити таку ракету можуть такі засоби як Patriot і SAMP-T, які, Україна має на озброєнні.

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