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Бали пока не откроют для иностранных туристов. На острове вспышка COVID

Автор: РБК-Украина

Правительство Индонезии из-за вспышки COVID решило продлить запрет на посещение курортного Бали для иностранных туристов. Власти намерены ждать, пока ситуация не станет более благоприятной.

Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, передает Reuters.

"Мы нацелены на конец июля - начало августа, но мы просто должны помнить о вспышке коронавируса. Мы будем ждать, когда ситуация станет более благоприятной", - отметил он.

По его словам, перед открытием Бали необходимою, чтобы число ежедневных заражений коронавирусом на острове снизилось хотя бы до 30-40. Однако ситуацию осложняют крайне низкие показатели тестирования, которые не соответствуют стандартам ВОЗ.

Также министр отметил, что уже до конца июля может быть достигнута отметка в более 70% вакцинированных балийцев.

Напомним, ранее предполагалось, что Бали откроется для иностранных туристов в июне. Но на сегодня по всей Индонезии фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID.

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ИндонезияБалиCOVID-19Коронавирус