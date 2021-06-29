Бали пока не откроют для иностранных туристов. На острове вспышка COVID

"Мы нацелены на конец июля - начало августа, но мы просто должны помнить о вспышке коронавируса. Мы будем ждать, когда ситуация станет более благоприятной", - отметил он.

По его словам, перед открытием Бали необходимою, чтобы число ежедневных заражений коронавирусом на острове снизилось хотя бы до 30-40. Однако ситуацию осложняют крайне низкие показатели тестирования, которые не соответствуют стандартам ВОЗ.

Также министр отметил, что уже до конца июля может быть достигнута отметка в более 70% вакцинированных балийцев.