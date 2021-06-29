Балі поки не відкриють для іноземних туристів. На острові спалах COVID

"Ми націлені на кінець липня - початок серпня, але ми просто повинні пам'ятати про спалах коронавірусу. Ми будемо чекати, коли ситуація стане більш сприятливою", - зазначив він.

За його словами, перед відкриттям Балі необхідно, щоб число щоденних заражень коронавірусом на острові знизилося хоча б до 30-40. Однак ситуацію ускладнюють вкрай низькі показники тестування, які не відповідають стандартам ВООЗ.

Також міністр зазначив, що вже до кінця липня може бути досягнута позначка в понад 70% вакцинованих балійців.