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Балі поки не відкриють для іноземних туристів. На острові спалах COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Індонезії через спалах COVID вирішив продовжити заборону на відвідування курортного Балі для іноземних туристів. Влада має намір чекати, поки ситуація не стане більш сприятливою.

Про це заявив міністр туризму і креативної економіки Індонезії Сандіага Уно, передає Reuters.

"Ми націлені на кінець липня - початок серпня, але ми просто повинні пам'ятати про спалах коронавірусу. Ми будемо чекати, коли ситуація стане більш сприятливою", - зазначив він.

За його словами, перед відкриттям Балі необхідно, щоб число щоденних заражень коронавірусом на острові знизилося хоча б до 30-40. Однак ситуацію ускладнюють вкрай низькі показники тестування, які не відповідають стандартам ВООЗ.

Також міністр зазначив, що вже до кінця липня може бути досягнута позначка в понад 70% вакцинованих балійців.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Балі відкриється для іноземних туристів у червні. Але на сьогодні по всій Індонезії фіксують антирекорди щодо захворюваності.

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ИндонезияБалиCOVID-19Коронавірус