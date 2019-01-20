Бали планирует ввести налог для туристов

Иллюстративное фото (twitter.com/DestinAsian_Mag)

Сумма налога может составлять 10 долл. США

Власти Бали планируют ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Straits Times.

Губернатор Бали Уаян Костер заявил, что собранные средства должны пойти для охраны окружающей среды и культуры.

"Это даст нам лучшие финансовые возможности для поддержки развития Бали", - сообщил губернатор.

Он считает, что туристы смогут понять такую черту и это никак не помешает их отдыху.

"Они будут готовыми заплатить этот налог, потому что он будет использован для укрепления нашей окружающей среды", - заявил Костер.

Сообщается, что власти Бали постоянно пытается бороться с растущим количеством пластиковых отходов. За год пластик загрязняет морскую среду провинции на 70%.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Венеции хотят ввести налог для туристов. Планируется введение налога в размере от 2,5 до 5 евро с одного посетителя города.