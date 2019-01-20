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Балі планує ввести податок для туристів

Новини » Туризм    20.01.2019 - 22:12
Балі планує ввести податок для туристів
Ілюстративне фото (twitter.com/DestinAsian_Mag)

Сума податку може складати 10 дол. США

Влада Балі планує запровадити податок для іноземних туристів у розмірі 10 доларів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Straits Times.

Губернатор Балі Уаян Костер заявив, що зібрані кошти повинні піти для охорони навколишньої середи та культури. 

"Це дасть нам кращі фінансові можливості для підтримки розвитку Балі", - повідомив губернатор.

Він вважає, що туристи зможуть зрозуміти таку межу й це ніяк не завадить їхньому відпочинку.

"Вони будуть радими заплатити цей податок, бо він буде використаний для зміцнення нашого навколишнього середовища", - заявив Костер.

Повідомляється, що влада Балі постійно намагається боротися зі зростаючою кількістю пластикових відходів. За рік пластик забруднює морське середовище провінції на 70%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венеції хочуть ввести податок для туристів. Планується введення податку розміром від 2,5 до 5 євро з одного відвідувача міста.

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