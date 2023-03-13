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Балі може скасувати спрощений візовий режим для українців та росіян

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Понеділок 13 березня 2023 14:32
Балі може скасувати спрощений візовий режим для українців та росіян Фото: Балі може скасувати спрощений візовий режим для українців та росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Балі може скасувати спрощений візовий режим для відвідувачів з України та Росії через нібито "зловживання візами".

Про це заявив губернатор Балі Ваян Костер, пише РБК-Україна з посиланням на The Jakarta Post.

Губернатор Балі звернувся з проханням до Міністерства закордонних справ і Міністерству юстиції та прав людини скасувати візи по прибуттю для росіян й українців.

Костер відзначив, що зробив це через те, що туристи з Росії та України зловживають візами, щоб знайти роботу в популярному світовому туристичному напрямку.

"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців. Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати", - заявив Костер.

Водночас користувачі мережі останнім часом публікують відео, на яких нібито українці та росіяни порушують правила дорожнього руху або ж грубо поводяться з правоохоронцями.

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