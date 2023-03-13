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Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян

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Понедельник 13 марта 2023 14:32
Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян Фото: Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бали может отменить упрощенный визовый режим для посетителей из Украины и России из-за якобы "злоупотребления визами".

Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jakarta Post.

Губернатор Бали обратился с просьбой в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека отменить визы по прибытию для россиян и украинцев.

Костер отметил, что сделал это потому, что туристы из России и Украины злоупотребляют визами, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении.

"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев. Почему именно эти две страны? Пока они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", - заявил Костер.

В то же время пользователи сети в последнее время публикуют видео, на которых якобы украинцы и россияне нарушают правила дорожного движения или грубо обращаются с правоохранителями.

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