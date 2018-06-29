Из 446 отмененных рейсов, более 200 - международные

На Бали из-за извержения вулкана отменили около 450 авиарейсов. Об этом сообщает Associated Press.

"В пятницу было отменено около 450 рейсов, в результате чего около 75 тыс. человек пострадали, так как из-за извержения вулкана Маунт-Агун образовался столб пепла и дыма высотой в 2,5 тыс. метров", - говорится в сообщении.

На данный момент международный аэропорт на Бали возобновил работу после почти 12-часового закрытия из-за угрозы вулканического пепла.

Кроме того, DW сообщает, что сегодня на Бали были закрыты международный и два местных аэропорта. Причина - извержение вулкана Агунг - самой высокой точки острова. Также отмечается, что из 446 отмененных рейсов, более 200 - международные.

And another one... #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali’s Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm — The2OC (@The2OC) June 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале из-за извержения вулкана погибли 109 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести.