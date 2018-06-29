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На Бали из-за извержения вулкана отменили около 450 авиарейсов

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 11:45
Фото: вулкан на Бали (wikipedia.org/wiki/Агун)
Фото: вулкан на Бали (wikipedia.org/wiki/Агун)

Из 446 отмененных рейсов, более 200 - международные

На Бали из-за извержения вулкана отменили около 450 авиарейсов. Об этом сообщает Associated Press.

"В пятницу было отменено около 450 рейсов, в результате чего около 75 тыс. человек пострадали, так как из-за извержения вулкана Маунт-Агун образовался столб пепла и дыма высотой в 2,5 тыс. метров", - говорится в сообщении.

На данный момент международный аэропорт на Бали возобновил работу после почти 12-часового закрытия из-за угрозы вулканического пепла.

Кроме того, DW сообщает, что сегодня на Бали были закрыты международный и два местных аэропорта. Причина - извержение вулкана Агунг - самой высокой точки острова. Также отмечается, что из 446 отмененных рейсов, более 200 - международные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале из-за извержения вулкана погибли 109 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести.

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Теги публикации: аэропорт, вулкан, Бали  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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