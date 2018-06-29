З 446 скасованих рейсів, більше 200 - міжнародні

На Балі через виверження вулкана скасували близько 450 авіарейсів. Про це повідомляє Associated Press.

"В п'ятницю було скасовано близько 450 рейсів, в результаті чого близько 75 тис. людей постраждали, так як через виверження вулкану Маунт-Агун утворився стовп попелу і диму заввишки до 2,5 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.

На даний момент міжнародний аеропорт на Балі відновив роботу після майже 12-годинного закриття через загрозу вулканічного попелу.

Крім того, DW повідомляє, що сьогодні на Балі були закриті міжнародний і два місцевих аеропорти. Причина - виверження вулкана Агунг - найвищої точки острова. Також зазначається, що з 446 скасованих рейсів, більше 200 - міжнародні.

And another one... #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali's Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled" as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm — The2OC (@The2OC) June 29, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гватемалі через виверження вулкана загинули 109 людей, ще близько 200 вважаються зниклими без вісті.