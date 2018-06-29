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На Балі через виверження вулкана скасували близько 450 авіарейсів

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 11:45
Фото: вулкан на Балі (wikipedia.org/wiki/Агун)
Фото: вулкан на Балі (wikipedia.org/wiki/Агун)

З 446 скасованих рейсів, більше 200 - міжнародні

На Балі через виверження вулкана скасували близько 450 авіарейсів. Про це повідомляє Associated Press.

"В п'ятницю було скасовано близько 450 рейсів, в результаті чого близько 75 тис. людей постраждали, так як через виверження вулкану Маунт-Агун утворився стовп попелу і диму заввишки до 2,5 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.

На даний момент міжнародний аеропорт на Балі відновив роботу після майже 12-годинного закриття через загрозу вулканічного попелу.

Крім того, DW повідомляє, що сьогодні на Балі були закриті міжнародний і два місцевих аеропорти. Причина - виверження вулкана Агунг - найвищої точки острова. Також зазначається, що з 446 скасованих рейсів, більше 200 - міжнародні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гватемалі через виверження вулкана загинули 109 людей, ще близько 200 вважаються зниклими без вісті.

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Теги публікації: аэропорт, вулкан, Бали  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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