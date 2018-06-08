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Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 109

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 09:55
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com_VzlaNewsNow.jpg)
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com_VzlaNewsNow.jpg)

В Гватемале растет число погибших от извержения вулкана Фуэго

Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 109 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что вчера вечером поисковые операции из-за плохих погодных условий были прекращены. В частности, прошли сильные ливни, в результате чего почва остается нестабильной.

Кроме того, местное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций считает маловероятной вероятность обнаружить живых людей среди развалин домов и пепла, так как со времени извержения вулкана прошло более 72 часов.

Напомним, извержение вулкана в Гватемале произошло 3 июня и задело около 1,7 млн человек. В связи с выброса огромных облаков пепла приостановили работу столичного аэропорта. Извержение покрыло пеплом как сельскохозяйственные угодья в регионе, так и городскую инфраструктуру.

 

После извержения вулкана в Гватемале около 200 человек пропали без вести
Теги публикации: вулкан, Гватемала, извержение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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