Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 109

В Гватемале растет число погибших от извержения вулкана Фуэго

Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 109 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что вчера вечером поисковые операции из-за плохих погодных условий были прекращены. В частности, прошли сильные ливни, в результате чего почва остается нестабильной.

Кроме того, местное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций считает маловероятной вероятность обнаружить живых людей среди развалин домов и пепла, так как со времени извержения вулкана прошло более 72 часов.

Напомним, извержение вулкана в Гватемале произошло 3 июня и задело около 1,7 млн человек. В связи с выброса огромных облаков пепла приостановили работу столичного аэропорта. Извержение покрыло пеплом как сельскохозяйственные угодья в регионе, так и городскую инфраструктуру.