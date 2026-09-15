Балансирующий рынок продолжает накапливать долги: эксперт назвал причину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление энергетического эксперта Геннадия Рябцева изданию The Page.

По его словам, когда водоканалы не рассчитываются за электроэнергию, эти деньги не исчезают - нехватка средств переходит дальше по цепи и в конце концов накапливается на балансирующем рынке.

"Из-за долгов водоканалов у нас балансирующий рынок все больше и больше увязает в долгах", - говорит Рябцев.

Он отметил, что пересмотр тарифов может только замедлить возникновение новых долгов, но сам по себе не решит уже накопившуюся проблему.

"Они хотя бы приостановят рост этой суммы. Но, безусловно, всего этого недостаточно", - оценивает он.

По словам эксперта, для системного решения долговой проблемы нужны отдельные законодательные решения, которые правительство планировало подать в парламент еще раньше. Без этого балансирующий рынок и дальше будет оставаться одним из главных мест накопления неплатежей в системе, резюмировал Геннадий Рябцев.

Проблема с долгами на балансирующем рынке

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что долги уже стали одним из ключевых барьеров по интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским.

Он отметил, что европейская сторона ожидает от Украины не только формального выполнения требований, но и реального решения проблемы задолженности, в том числе на балансирующем рынке.