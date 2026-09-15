ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Балансирующий рынок продолжает накапливать долги: эксперт назвал причину

16:57 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Балансирующий рынок продолжает накапливать долги: эксперт назвал причину Долги на балансирующем рынке электроэнергии растут (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Долги отдельных потребителей, в частности, водоканалов, напрямую подпитывают задолженность на балансирующем рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление энергетического эксперта Геннадия Рябцева изданию The Page.

По его словам, когда водоканалы не рассчитываются за электроэнергию, эти деньги не исчезают - нехватка средств переходит дальше по цепи и в конце концов накапливается на балансирующем рынке.

"Из-за долгов водоканалов у нас балансирующий рынок все больше и больше увязает в долгах", - говорит Рябцев.

Он отметил, что пересмотр тарифов может только замедлить возникновение новых долгов, но сам по себе не решит уже накопившуюся проблему.

"Они хотя бы приостановят рост этой суммы. Но, безусловно, всего этого недостаточно", - оценивает он.

Читайте также: Долги на балансирующем рынке: эксперт объяснил роль потребителей, которых нельзя отключать

По словам эксперта, для системного решения долговой проблемы нужны отдельные законодательные решения, которые правительство планировало подать в парламент еще раньше. Без этого балансирующий рынок и дальше будет оставаться одним из главных мест накопления неплатежей в системе, резюмировал Геннадий Рябцев.

Проблема с долгами на балансирующем рынке

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что долги уже стали одним из ключевых барьеров по интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским.

Он отметил, что европейская сторона ожидает от Украины не только формального выполнения требований, но и реального решения проблемы задолженности, в том числе на балансирующем рынке.

Напомним, в Европейско-украинском энергетическом агентстве предупреждали, что дальнейший рост задолженности на балансирующем рынке создает риски для стабильной работы всей генерации в Украине.

Кроме того, отраслевые эксперты заявляли, что долги на балансирующем рынке отпугивают частных инвесторов в энергетику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия Тарифы
Новости
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа