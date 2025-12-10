Балансуючий ринок у кризі: борг "Укренерго" перед "Укргідроенерго" досяг 10 млрд гривень

За його словами, система розрахунків на балансуючому ринку перебуває у критичному стані, а компанія фактично змушена відпускати електроенергію без оплати протягом тривалого часу.

"Балансуючий ринок працює по розрахунках не дуже добре. Відповідно ми щодня віддаємо свою енергію просто так, щоб отримати гроші через рік. Жодна компанія не може собі дозволити нести навантаження в 10 млрд грн боргів, а ми, виходить, як державна компанія, можемо", - сказав Сухецький.

Він наголосив, що перспективи погашення цієї заборгованості досі залишаються неясними.

"Ніхто нічого не обіцяє. А ми перебуваємо в неоднозначному становищі, бо коли ми подамо до суду, можемо завести "Укренерго" в дефолт. З іншого боку, маємо захищати свої інтереси і повертати свої гроші", - зазначив керівник компанії.

Попри значні борги, "Укргідроенерго" не має можливості відмовитися від видачі електроенергії в мережу.

"Ми робимо все, аби підтримати енергосистему, а далі вже держава, Міненерго і всі інші мають балансувати цю історію між нами", - наголосив Сухецький, додавши, що цьогоріч компанія отримала близько 38 тис. диспетчерських команд на балансуючому ринку.

Він також повідомив, що компанія вже сплатила 17 млрд грн компенсації за ПСО для населення, попри скорочений виробіток, спричинений маловодністю та російськими ударами.