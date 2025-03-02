Балансування коліс: чому це критично важливо для вашого авто

Коли колесо обертається навколо своєї осі, воно зазнає навантажень, викликаних різницею у його масі по різні боки від осі. Це і є так званий дисбаланс, і він врешті решт викликає вібрації колеса, ходової частини, а потім і окремих частин машини, з якими "спіймає резонанс". Тому коли ми хочемо, аби колесо оберталося так, як прагнули інженери, дисбаланс треба прибрати. Тобто зробити так, щоб кожні дві умовні частини колеса по різні боки осі важили однаково.

Чому треба балансувати колеса

Автомобільне колесо має кілька складових: штампований чи литий диск, покришка, вентиль для накачування, іноді також є камера. Ще під час виробництва намагаються зробити так, щоб кожна названа складова була відбалансованою сама по собі. Зробити це ідеально при масовому виробництві неможливо, тому і колесо після складання не виходить ідеальним з цієї точки зору. Та ще слід додати невдалий збіг, коли взаємне розташування розбалансованих зон і вентиля виходять максимально невигідним, і це ще більше погіршує балансування цілого колеса.

Відтак, повністю збалансованим автомобільне колесо майже ніколи не буває, тому водієві і доводиться шукати майстерню з балансувальним верстатом.

Звідки береться дисбаланс коліс

Якщо колесо не нове, ще більшого дисбалансу додають пом’ятий на вибоїні диск, втрачений балансувальний грузик, нерівномірно зношена шина тощо. Нарешті, дисбаланс буває двох типів – статичний і динамічний, але водієві байдуже, який саме домінує, адже колесо і разом з ним півмашини вібрують однаково неприємно.

І рішення в будь-якому випадку одне – з усіма дисбалансами і вібраціями борються за участі балансувального верстата та свинцевих тягарців, які встановлюються точно в потрібному місці диска.

Чому погано, коли колеса не відбалансовані

Чому погано, якщо хоча б одне колесо у машини невідбалансоване? Це шкідливо, тим більше для сучасних моделей з їхніми високими швидкостями руху і великою кількістю шарнірів та еластичних деталей у підвісці коліс.

Вібрації колеса передаються на інші деталі, і чимала кількість їх прискорено зношуються: протектор шини, шарніри ходової, з’єднання кермового управління і навіть сам рульовий механізм – так звана рейка чи редуктор. Буває, від мікроколивань страждає підшипник маточини та амортизатор колеса.

Водії найчастіше відчувають вібрації проблемного колеса на швидкості близько 60 км/год, і – по мірі прискорення – в районі 90 – 120 км/год. Коли неадекватним виявляється одне з передніх коліс, дрібне тремтіння відчувається просто на кермі. Якщо невідбалансованим буде заднє колесо, баранка відчутно не дрижатиме, проте буде те саме легке гудіння і дрібні вібрації кузова. Майте на увазі, що в багатьох випадках невідбалансоване колесо знаходить собі "поплічника" у вигляді погано закріпленої деталі оздоблення у салоні. І тоді колемо в унісон вібрує разом з пластиковим облицюванням, джгутами дротів під торпедо чи тягами замків всередині дверей.

Як часто треба балансувати колеса

Бажано контролювати балансування коліс двічі на рік. Власне, так воно і відбувається в автомобілістів, чий другий комплект шин не має власних дисків і щосезону переставляється на одні й ті самі диски під час заміні коліс. Але і для тих, хто має обидва комплекти на окремих дисках, буде доцільним приурочити перевірку до сезонного перевзування. Скажімо, знявши навесні зимові колеса, по дорозі до місця їх зберігання саме час завітати до майстерні з балансувальним станком.

Інженери-шинники радять також балансувати нову гуму на дисках не тільки відразу після покупки і монтажу, а й додатково після першої тисячі кілометрів пробігу – коли каркас покришок, як вони кажуть, "обімнеться".

Коротко

Якщо всі колеса машини ще хвилину тому були у повному порядку, а тепер з’явилися ознаки порушеного балансування, водій має сприймати це як сигнал тривоги. Несподівані симптоми можуть говорити, що у колесі назріває проблема. Наприклад без попередження може розбалансуватись шина, в якої остаточно порвався каркас, травмований колись на великій вибоїні. А це значить, що до її повного руйнування залишилося менше хвилини.

Схожим чином веде себе колесо, коли в ньому просто раптово упав тиск, чи скажімо, сталася проблема з підшипником маточини чи сусідньою кульовою опорою підвіски – і це теж негаразди, дуже небезпечні під час руху. Одне слово, ваші колеса мають бути завжди відбалансовані і правильно накачані, щоб на фоні їх ідеального стану ви могли легко помітити якусь несподівану проблему.

При підготовці статті були використані матеріали Nokian Tyres та Rosava.