Балансировка колес: почему это критически важно для вашего авто

Когда колесо вращается вокруг своей оси, оно испытывает нагрузки, вызванные разницей в его массе по разные стороны от оси. Это и есть так называемый дисбаланс, и он в конце концов вызывает вибрации колеса, ходовой части, а затем и отдельных частей машины, с которыми "поймает резонанс". Поэтому когда мы хотим, чтобы колесо вращалось так, как стремились инженеры, дисбаланс надо убрать. То есть сделать так, чтобы каждые две условные части колеса по разные стороны оси весили одинаково.

Почему надо балансировать колеса

Автомобильное колесо имеет несколько составляющих: штампованный или литой диск, покрышка, вентиль для накачки, иногда также есть камера. Еще во время производства пытаются сделать так, чтобы каждая названная составляющая была отбалансированной сама по себе. Сделать это идеально при массовом производстве невозможно, поэтому и колесо после сборки не получается идеальным с этой точки зрения. Да еще следует добавить неудачное совпадение, когда взаимное расположение разбалансированных зон и вентиля получаются максимально невыгодным, и это еще больше ухудшает балансировку целого колеса.

Таким образом, полностью сбалансированным автомобильное колесо почти никогда не бывает, поэтому водителю и приходится искать мастерскую с балансировочным станком.

Откуда берется дисбаланс колес

Если колесо не новое, еще большего дисбаланса добавляют помятый на выбоине диск, потерянный балансировочный грузик, неравномерно изношенная шина и т.д. Наконец, дисбаланс бывает двух типов - статический и динамический, но водителю безразлично, какой именно доминирует, ведь колесо и вместе с ним полмашины вибрируют одинаково неприятно.

И решение в любом случае одно - со всеми дисбалансами и вибрациями борются при участии балансировочного станка и свинцовых грузиков, которые устанавливаются точно в нужном месте диска.

Почему плохо, когда колеса не отбалансированы

Почему плохо, если хотя бы одно колесо у машины неотбалансированное? Это вредно, тем более для современных моделей с их высокими скоростями движения и большим количеством шарниров и эластичных деталей в подвеске колес.

Вибрации колеса передаются на другие детали, и немалое количество их ускоренно изнашиваются: протектор шины, шарниры ходовой, соединения рулевого управления и даже сам рулевой механизм - так называемая рейка или редуктор. Бывает, от микроколебаний страдает подшипник ступицы и амортизатор колеса.

Водители чаще всего ощущают вибрации проблемного колеса на скорости около 60 км/ч, и - по мере ускорения - в районе 90 - 120 км/ч. Когда неадекватным оказывается одно из передних колес, мелкая дрожь ощущается прямо на руле. Если несбалансированным будет заднее колесо, баранка ощутимо не будет дрожать, однако будет то самое легкое гудение и мелкие вибрации кузова. Имейте в виду, что во многих случаях несбалансированное колесо находит себе "пособника" в виде плохо закрепленной детали отделки в салоне. И тогда колесо в унисон вибрирует вместе с пластиковой облицовкой, жгутами проводов под торпедо или тягами замков внутри дверей.

Как часто надо балансировать колеса

Желательно контролировать балансировку колес дважды в год. Собственно, так оно и происходит у автомобилистов, чей второй комплект шин не имеет собственных дисков и каждый сезон переставляется на одни и те же диски при замене колес. Но и для тех, кто имеет оба комплекта на отдельных дисках, будет целесообразным приурочить проверку к сезонной переобувке. Скажем, сняв весной зимние колеса, по дороге к месту их хранения самое время посетить мастерскую с балансировочным станком.

Инженеры-шинники советуют также балансировать новую резину на дисках не только сразу после покупки и монтажа, но и дополнительно после первой тысячи километров пробега - когда каркас покрышек, как они говорят, "обомнется".

Вкратце

Если все колеса машины еще минуту назад были в полном порядке, а теперь появились признаки нарушенной балансировки, водитель должен воспринимать это как сигнал тревоги. Неожиданные симптомы могут говорить, что в колесе назревает проблема. Например, без предупреждения может разбалансироваться шина, у которой окончательно порвался каркас, травмированный когда-то на большой выбоине. А это значит, что до ее полного разрушения осталось меньше минуты.

Похожим образом ведет себя колесо, когда в нем просто внезапно упало давление, или скажем, произошла проблема с подшипником ступицы или соседней шаровой опорой подвески - и это тоже проблемы, очень опасные во время движения. Словом, ваши колеса должны быть всегда отбалансированы и правильно накачаны, чтобы на фоне их идеального состояния вы могли легко заметить какую-то неожиданную проблему.

При подготовке статьи были использованы материалы Nokian Tyres и Rosava.