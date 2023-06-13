У Балаклії затримали "поліцейського", який охороняв росіян і збирав для них гроші на ринку

Житель Балаклії у Харківській області після захоплення міста пішов працювати "поліцейським" до окупантів. Він охороняв будівлю загарбників та збирав гроші з місцевих мешканців на "Центральному ринку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Після захоплення російськими військовими м. Балаклія місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік обійняв псевдопосаду "дільничного інспектора відділу дільничних інспекторів поліції УВС ВЦА Харківської області".
Чим він займався
До його "обов’язків" входило: охорона адміністративної будівлі тимчасової цивільної адміністрації місті Балаклія, здійснення контрольно-пропускного режиму, огляд речей громадян.
Також він збирав кошти за оренду торгових місць на території "Центрального ринку" та підтримував "порядок" на закріпленій дільниці.
Що йому загрожує
Громадянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.
За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати.
Нагадаємо, що окупаційними військами у Балаклії Харківської області керував "комендант" Валерій Буслов. До вторгнення в Україну він військовим комендантом Калінінграда.
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