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У Балаклії затримали "поліцейського", який охороняв росіян і збирав для них гроші на ринку

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Балаклії у Харківській області після захоплення міста пішов працювати "поліцейським" до окупантів. Він охороняв будівлю загарбників та збирав гроші з місцевих мешканців на "Центральному ринку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Після захоплення російськими військовими м. Балаклія місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік обійняв псевдопосаду "дільничного інспектора відділу дільничних інспекторів поліції УВС ВЦА Харківської області".

Чим він займався

До його "обов’язків" входило: охорона адміністративної будівлі тимчасової цивільної адміністрації місті Балаклія, здійснення контрольно-пропускного режиму, огляд речей громадян.

Також він збирав кошти за оренду торгових місць на території "Центрального ринку" та підтримував "порядок" на закріпленій дільниці.

Що йому загрожує

Громадянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ситуація в Балаклії

Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.

За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати.

Нагадаємо, що окупаційними військами у Балаклії Харківської області керував "комендант" Валерій Буслов. До вторгнення в Україну він військовим комендантом Калінінграда.

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