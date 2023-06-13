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В Балаклее задержали "полицейского", который охранял россиян и собирал для них деньги на рынке

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Балаклеи в Харьковской области после захвата города пошел работать "полицейским" к оккупантам. Он охранял здание захватчиков и собирал деньги с местных жителей на "Центральном рынке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

После захвата российскими военными г. Балаклея местный житель добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Мужчина занял псевдодолжность "участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области".

Чем он занимался

В его "обязанности" входило: охрана административного здания временной гражданской администрации городе Балаклея, осуществление контрольно-пропускного режима, досмотр вещей граждан.

Также он собирал средства за аренду торговых мест на территории "Центрального рынка" и поддерживал "порядок" на закрепленном участке.

Что ему грозит

Гражданину сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ситуация в Балаклее

Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.

За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать.

Напомним, что оккупационными войсками в Балаклее Харьковской области руководил "комендант" Валерий Буслов. До вторжения в Украину он военным комендантом Калининграда.

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