В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана со стороны Армении

"Сегодня, около 13:50, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия", - пишет издание.

При этом в Министерстве обороны Азербайджана уточнили, что в результате ответных действий подразделений ВС Азербайджана огневая активность противника была подавлена.

Потерь в личном составе и технике азербайджанской армии нет.

"В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная, оперативные условия находятся под контролем подразделений Вооруженных сил Азербайджана", - пишет издание.