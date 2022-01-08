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В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана со стороны Армении

Автор: Ольга Белей

Министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу, 8 января, об обстреле с территории Армении позиций ВС страны в приграничном Кельбаджарском районе. По данным оборонного ведомства, в результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.az.

"Сегодня, около 13:50, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия", - пишет издание.

При этом в Министерстве обороны Азербайджана уточнили, что в результате ответных действий подразделений ВС Азербайджана огневая активность противника была подавлена.

Потерь в личном составе и технике азербайджанской армии нет.

"В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная, оперативные условия находятся под контролем подразделений Вооруженных сил Азербайджана", - пишет издание.

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

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Азербайджан