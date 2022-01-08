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У Баку заявили про обстріл позицій ЗС Азербайджану з боку Вірменії

Автор: Ольга Белей

Міністерство оборони Азербайджану повідомило в суботу, 8 січня, про обстріл з території Вірменії позицій ЗС країни в прикордонному Кельбаджарському районі. За даними оборонного відомства, в результаті заходів у відповідь вогонь був придушений, втрат серед особового складу і техніки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti.az.

"Сьогодні, близько 13:50, збройні сили Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Юхари Шорджа Басаркечарського району, піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району із застосуванням АГС і великокаліберної зброї", - пише видання.

При цьому в Міністерстві оборони Азербайджану уточнили, що в результаті відповідних дій підрозділів ЗС Азербайджану вогнева активність противника була придушена.

Втрат в особовому складі і техніці азербайджанської армії немає.

"В даний час обстановка на зазначеному напрямку стабільна, оперативні умови знаходяться під контролем підрозділів Збройних сил Азербайджану", - пише видання.

Нагадаємо, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.

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Азербайджан