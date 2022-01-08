У Баку заявили про обстріл позицій ЗС Азербайджану з боку Вірменії

"Сьогодні, близько 13:50, збройні сили Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Юхари Шорджа Басаркечарського району, піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району із застосуванням АГС і великокаліберної зброї", - пише видання.

При цьому в Міністерстві оборони Азербайджану уточнили, що в результаті відповідних дій підрозділів ЗС Азербайджану вогнева активність противника була придушена.

Втрат в особовому складі і техніці азербайджанської армії немає.

"В даний час обстановка на зазначеному напрямку стабільна, оперативні умови знаходяться під контролем підрозділів Збройних сил Азербайджану", - пише видання.