У Баку заявили про обстріл позицій ЗС Азербайджану з боку Вірменії

Міністерство оборони Азербайджану повідомило в суботу, 8 січня, про обстріл з території Вірменії позицій ЗС країни в прикордонному Кельбаджарському районі. За даними оборонного відомства, в результаті заходів у відповідь вогонь був придушений, втрат серед особового складу і техніки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesti.az.
"Сьогодні, близько 13:50, збройні сили Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Юхари Шорджа Басаркечарського району, піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району із застосуванням АГС і великокаліберної зброї", - пише видання.
При цьому в Міністерстві оборони Азербайджану уточнили, що в результаті відповідних дій підрозділів ЗС Азербайджану вогнева активність противника була придушена.
Втрат в особовому складі і техніці азербайджанської армії немає.
"В даний час обстановка на зазначеному напрямку стабільна, оперативні умови знаходяться під контролем підрозділів Збройних сил Азербайджану", - пише видання.
Нагадаємо, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.
Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.