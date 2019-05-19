ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Баку виникла пожежа в торговому центрі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 00:40
У Баку виникла пожежа в торговому центрі, є постраждалі
Ілюстративне фото (fhn.gov.az)

У результете пожежі в Баку постраждали 6 людей

У передмісті азербайжанской столиці Баку сталася пожежа в торговому центрі, в результаті якої постраждали щонайменше 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства надзвичайних ситуацій Азербайджану.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в суботу, 18 травня, у підвалі триповерхового торгового центру "Загульба Малл" в Хозарському районі в селище Бузовна.

"Люди в будівлі були евакуйовані. Пожежні та інші невідкладні заходи тривають", - повідомили в МНС.

Посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я Азербайджану місцеві ЗМІ пишуть, що всі постраждалі були госпіталізовані. У двох з них діагностували отруєння димом.

Нагадаємо, в Румунії в четвер, 16 травня, стався вибух на збройовому заводі повіту Вилча. В результаті загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. За попередньою інформацією, на заводі вибухнув один зі старих снарядів.

Архітектори запропонували проект Нотр-Дама зі скляним дахом Нацзбори Франції підтримали законопроект про реставрацію згорілого Нотр-Дама
Новини України пожежаАзербайджанБакуторговый центр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся