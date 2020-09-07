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Баканов может заменить Венедиктову на должности генпрокурора, - источник

Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором. Нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.

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Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках".

Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа" из-за эксцентричного поведения министра, в частности.

"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - сказал один из источников РБК-Украина.

Хотя, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.

Напомним, в Раде объяснили, будет ли уволен глава СБУ Ивана Баканова при принятии закона о СБУ.

Отметим, что Верховная рада Украины рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре.

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