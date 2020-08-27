ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Раде обьяснили, будет ли уволен Баканов при принятии закона о СБУ

Киев, Четверг 27 августа 2020 08:23
В Раде обьяснили, будет ли уволен Баканов при принятии закона о СБУ
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Реформа Службы безопасности Украины устранит политическое влияние на руководителей ведомства и пропишет новые квалификационные требования непосредственно к руководителю. Впрочем, говорить о смене Ивана Баканова в должности главы СБУ после принятия закона еще рано.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Слуге народа", говорится в материале "Реформа с грифом секретно: как власть планирует изменить СБУ".

Отметим, реформу должны запустить до конца года.

"Там (в законопроекте - ред.) не предполагается смена главы СБУ, но ко второму чтению возможны изменения, это еще вопрос консультаций", - отметила депутат от "Слуги народа".

Напомним, Верховная рада рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре.

Как известно, 10 марта президент внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Президент подал в парламент законопроект как неотложный.

Потом в Раде появился текст законопроекта Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

РБК-Украина писало, что в Верховной раде опубликованное финансово-экономическое обоснование к законопроекту №3196 "О внесении изменений в закон Украины" О Службе безопасности Украины ".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныИван Баканов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь