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Баканов може замінити Венедіктову на посаді генпрокурора, - джерело

Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Голова Служби безпеки України Іван Баканов може стати новим генпрокурором. Теперішній голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції.

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Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки".

Крім того, ще одне джерело в монобільшості зазначило, що головою Мінюсту Денисом Малюською незадоволено близько третини фракції "Слуга народу" через ексцентричну поведінку міністра, зокрема.

"Ротація Баканов-Венедиктова - це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає", - сказало одне з джерел РБК-Україна.

Хоча, за інформацією видання, у Малюськи є і чимала "група підтримки" всередині СН.

Нагадаємо, у Раді пояснили, чи буде звільнено голову СБУ Івана Баканова при прийнятті закону про СБУ.

Зазначимо, Верховна рада України розгляне новий законопроект про реформування Служби безпеки України у вересні.

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Новини України Іван БакановІрина Венедіктова