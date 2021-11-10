Баканов о задержании коменданта "Изоляции": "Это лишь верхушка айсберга"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление по поводу задержания боевика "Палыча" , который был комендантом донецкой "Изоляции". По его словам, это лишь верхушка айсберга, но детали раскрыть пока не могут.

"Главное, что мы смогли найти и задержать это лицо, которое занималось пытками граждан. Поверьте, это лишь верхушка айсберга, но в интересах следствия мы не можем раскрывать детали", - сказал Баканов.

Главу СБУ также спросили на брифинге по поводу информации о том, что Денис Куликовский ("Палыч") якобы с 2019 года находится в Киеве и заключил соглашение о сотрудничестве с СБУ. Как отметил Баканов, он ничего о подобных сделках не знает.

"Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной никаких сделок не заключал. Если бы сделку заключил, его бы никогда не задержали. Главное, что он задержан и будет привлечен к ответственности. Но мы не можем определенные детали разглашать, чтобы следствие эффективно завершилось", - подчеркнул он.