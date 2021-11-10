Баканов про затримання коменданта "Ізоляції": "Це лише верхівка айсберга"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов зробив заяву щодо затримання правоохоронцями бойовика "Палича" , який був комендантом донецької "Ізоляції". За його словами, це лише верхівка айсберга, але деталі розкрити наразі не можуть.

"Головне, що ми змогли знайти і затримати цю особу, яка займалася катуванням громадян. Повірте, це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства ми не можемо розкривати деталі", - сказав Баканов.

Главу СБУ також запитали на брифінгу щодо інформації про те, що Денис Куликовський ("Палич") нібито з 2019 року перебуває в Києві та уклав угоду про співпрацю з СБУ. Як зазначив Баканов, він нічого про подібні угоди не знає.

"Він не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною жодних угод не укладав. Якби угоду уклав, його б ніколи не затримали. Головне, що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Але ми не можемо певні деталі розголошувати, щоб слідство ефективно завершилося", - наголосив він.