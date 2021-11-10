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Баканов про затримання коменданта "Ізоляції": "Це лише верхівка айсберга"

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Київ, Середа 10 листопада 2021 17:19
Баканов про затримання коменданта "Ізоляції": "Це лише верхівка айсберга" Фото: Іван Баканов, глава СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Служби безпеки України Іван Баканов зробив заяву щодо затримання правоохоронцями бойовика "Палича", який був комендантом донецької "Ізоляції". За його словами, це лише верхівка айсберга, але деталі розкрити наразі не можуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави СБУ.

"Головне, що ми змогли знайти і затримати цю особу, яка займалася катуванням громадян. Повірте, це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства ми не можемо розкривати деталі", - сказав Баканов.

Главу СБУ також запитали на брифінгу щодо інформації про те, що Денис Куликовський ("Палич") нібито з 2019 року перебуває в Києві та уклав угоду про співпрацю з СБУ. Як зазначив Баканов, він нічого про подібні угоди не знає.

"Він не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною жодних угод не укладав. Якби угоду уклав, його б ніколи не затримали. Головне, що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Але ми не можемо певні деталі розголошувати, щоб слідство ефективно завершилося", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо про затримання Дениса Куликовського, якого вважають комендантом донецької "Ізоляції" до 2018 року. За інформацією українських ЗМІ, "Палич" втік до Росії та перебував там з 2019 року.

Як писало РБК-Україна, сьогодні бойовику "Паличу" мають обрати запобіжний захід.

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Служба безпеки України ДНР Іван Баканов
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