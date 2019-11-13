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Баканов виступив за продаж сім-карток за паспортом

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:30
Баканов виступив за продаж сім-карток за паспортом
Фото: Іван Баканов (УНІАН)

За словами Баканова, якщо картка буде продана за паспортом, вийти на мінера буде простіше

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов виступив за продаж сім-карток за паспортом. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, чи не щодня центральні станції столичного метро перекриваються через повідомлення про замінування. І СБУ, і Нацполіція неодноразово заявляли, що більшість таких повідомлень надходять з РФ чи окупованих територій.

"Що робить СБУ для зменшення кількості таких мінувань і чи є у планах змінити алгоритм реагування на них? Адже зупиняючи рух транспорту, створюючи колапс, ми лише додаємо наснаги таким мінерам", - говорить Баканов.

Також він додав, що з одного боку, розуміє, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення. З іншого боку, він навіть не хоче уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи перестануть реагувати на них. Якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні.

"Більшість таких повідомлень справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольній Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом. Якщо картка буде продана за паспортом, вийти на мінера буде простіше", - додає він.

На його думку, і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою.

Нагадаємо, Баканов повідомив деталі призначення на посаду. За його словами, президент Володимир Зеленський зробив пропозицію очолити СБУ відразу після другого туру президентських виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, Баканов повідомив про те, що верхівка Служби безпеки невчасно виконувала накази після його вступу на посаду. За його словами, з боку співробітників спецслужби було опір і саботаж.

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