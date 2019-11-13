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Глава СБУ раскрыл детали назначения на должность

Новости » Общество     13.11.2019 - 18:06
Глава СБУ раскрыл детали назначения на должность
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Зеленский предлагал Баканову несколько должностей

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил детали назначения на должность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Баканова в Главком.

По его словам, президент Владимир Зеленский сделал предложение возглавить СБУ сразу после второго тура президентских выборов.

"Это происходило в кабинете на Банковой. "Пойдешь? Пойду". Ну, и все. Это важная должность, важный участок работы. Поэтому я принял это предложение, осознавая всю тяжесть", - сообщил Баканов.

Также глава СБУ сообщил, что Зеленский ему предлагал несколько должностей, но какие именно Баканов отказался сообщать.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Баканов сообщил о том, что верхушка Службы безопасности не выполняла вовремя приказы после его вступления в должность. По его словам, со стороны сотрудников спецслужбы было сопротивление и саботаж.

Также сообщалось, что по словам Зеленского, он уволит Баканова с должности, если будут доказательства того, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос его консультирует.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныИван Баканов
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