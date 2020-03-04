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Баканов: рассмотрение дела Гандзюк ускорится после экстрадиции Левина в Украину

Новости » Политика     04.03.2020 - 20:36
Баканов: рассмотрение дела Гандзюк ускорится после экстрадиции Левина в Украину
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Суд в Болгарии 9 марта рассмотрит апелляцию защиты Левина на решение о его экстрадиции в Украину

Рассмотрение дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк ускорится после экстрадиции Олексея Левина в Украину. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, когда Левин приедет в Украину, то СБУ быстро ускорит рассмотрение дела по убийству Екатерины Гандзюк.

Добавим, 28 февраля адвокат Михаил Величко в комментарии РБК-Украина рассказал, что Левина экстрагируют в Украину в течение 7-12 дней.

Напомним, суд в Болгарии 9 марта рассмотрит апелляцию защиты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение о его экстрадиции в Украину.

Ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. Запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января.

Добавим, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе. Кроме того, сообщалось, что Левин изменил внешность, чтобы не быть похожим на фото из Интерпола. Болгарские правоохранители сразу задержали фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина, потому что "красный циркуляр" рядом с его именем от Интерпола появился позже.

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