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Баканов: розгляд справи Гандзюк пришвидшиться після екстрадиції Левіна в Україну

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:36
Баканов: розгляд справи Гандзюк пришвидшиться після екстрадиції Левіна в Україну
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Суд у Болгарії 9 березня розгляне апеляцію захисту Левіна на рішення про його екстрадицію до України

Розгляд справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк пришвидшиться після ектрадиції Олексія Левіна в Україну. Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, коли Левін приїде в Україну, то СБУ швидко прискорить розгляд справи щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Додамо, 28 лютого адвокат Михайло Величко в коментарі РБК-Україна розповів, що Левіна екстрагують в Україну протягом 7-12 днів.

Нагадаємо, суд у Болгарії 9 березня розгляне апеляцію захисту підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна на рішення про його екстрадицію до України.

Раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. Запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня.

Додамо, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін був заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі. Крім того, повідомлялось, що Левін змінив зовнішність, щоб не бути схожим на фото з Інтерполу. Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна, тому що "червоний циркуляр" поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше.

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