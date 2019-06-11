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Баканов получил звание лейтенанта для доступа к секретной информации


В АП заявили, что звание не повлияет на карьерный рост Баканова

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ. Об этом сказала на брифинге 11 июня пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, звание не повлияет ни на доходы, ни на его карьерный рост Баканова.

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - сказала Мендель.

Напомним, 22 мая Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая.

Добавим, Баканов не исключает возможности возглавить СБУ. По словам врио главы СБУ, ему не известно, подавал ли президент его кандидатуру.

 

 

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