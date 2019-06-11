Баканов отримав звання лейтенанта для доступу до секретної інформації

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ. Про це сказала на брифінгу 11 червня прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, звання не вплине ні на доходи, ні на його кар'єрне зростання Баканова.

"Насправді, звання лейтенанта не дає абсолютно ніяких кар'єрних преференцій. Воно потрібно для того, щоб ця людина в правоохоронних органах мала доступ до інформації, секретної інформації. І цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це звання має у нього бути, щоб він мав доступ до необхідної інформації", - сказала Мендель.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.

Додамо, Баканов не виключає можливості очолити СБУ. За словами т.в.о. голови СБУ, йому не відомо, чи подавав президент його кандидатуру.