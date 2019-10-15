Баканов подал Зеленскому проект нового закона о СБУ

Баканов подал Зеленскому проект 15 октября
Глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщается, проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований.
Приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:
Концепт новой визии закона "О Службе безопасности Украины" был презентован членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомился руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).
Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.
Отметим, летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.