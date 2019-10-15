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Баканов подал Зеленскому проект нового закона о СБУ

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Баканов подал Зеленскому проект 15 октября

Глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований.

Приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:

  • отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
  • расширение контрразведывательного вектора работы;
  • внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация;
  • повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
  • минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
  • совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
  • совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Концепт новой визии закона "О Службе безопасности Украины" был презентован членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомился руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.

Отметим, летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

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