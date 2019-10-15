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Баканов подав Зеленському проект нового закону про СБУ

Новини » Політика    15.10.2019 - 12:52
Баканов подав Зеленському проект нового закону про СБУ
Фото: Іван Баканов (УНІАН)

Баканов подав Зеленському проект 15 жовтня

Голова Служби безпеки Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляється, проект також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національному інституту стратегічних досліджень.

Пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

  • відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій;
  • розширення контррозвідувального вектору роботи;
  • впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація;
  • підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
  • мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
  • удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
  • вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

Концепт нової візії закону "Про Службу безпеки України" було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам "Великої сімки" та керманичам представництва ЄС в Україні. З проектом також ознайомилось керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).

Нагадаємо, колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ.

Зазначимо, влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

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Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниІван Баканов
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