Баканов отказался прояснить ситуацию с гражданством жены

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов отказался комментировать ситуацию с гражданством своей жены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схеми" в Facebook.

Журналисты поинтересовались у Баканова информацией о получении его женой украинского гражданства. Но он почему-то так и не смог дать ответ.

Отметим, Баканов сообщил на странице СБУ в Facebook о том, что его жена Оксана с 1998 года живет и работает в Украине с видом на жительство, однако, находится в процессе оформления украинского гражданства.

Однако с сообщения не было ясно, как давно она подала заявление на получение украинского гражданства.

Ведь, согласно процедуре, желающий стать гражданином Украины должен собрать все документы, вместе с ними подать заявление в Миграционную службу и ждать - от 3 месяцев до года.

Напомним, врио главы СБУ сообщил, что его жена имеет российское гражданство. Однако, с 2013 года она не посещала территорию Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

Отметим, 22 мая Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента был обнародован 22 мая.