Баканов відмовився прояснити ситуацію з громадянством дружини

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов відмовився коментувати ситуацію з громадянством своєї дружини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" у Facebook.

Журналісти поцікавилися у Баканова інформацією про отримання його дружиною українського громадянства. Але він чомусь так і не зміг дати відповідь.

Зазначимо, Баканов повідомив на сторінці СБУ в Facebook про те, що його дружина Оксана з 1998 року живе і працює в Україні з видом на проживання, проте, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства.

Проте з повідомлення не було ясно, як давно вона подала заяву на отримання українського громадянства.

Адже, згідно з процедурою, бажаючий стати громадянином України повинен зібрати всі документи, разом з ними подати заяву в Міграційну службу і чекати - від 3 місяців до року.

Нагадаємо, т.в.о. голови СБУ повідомив, що його дружина має російське громадянство. Однак, з 2013 року вона не відвідувала територію Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ.

Відзначимо, 22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента був оприлюднений 22 травня.