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Жена и.о. главы СБУ Баканова имеет российское гражданство

Новости » Политика    12.06.2019 - 23:59
Жена и.о. главы СБУ Баканова имеет российское гражданство
Фото: Иван Баканов (twitter.com 24tvua)

По его словам, жена находится в процессе оформления украинского гражданства

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что его жена имеет российское гражданство. Об этом сообщается в Facebook пресс-службы СБУ.

Баканов рассказал, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность заместителя главы СБУ и не выявила препятствий предоставления ему допуска к государственной тайне.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ... С 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что супруга Баканова Оксана не посещала территорию Российской федерации с 2013 года.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

Напомним, 22 мая Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныИван Баканов
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