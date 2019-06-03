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Баканов назвал условия для обнародования деклараций руководства СБУ

Новости » Политика    03.06.2019 - 12:46
Баканов назвал условия для обнародования деклараций руководства СБУ
Фото: Иван Баканов (УНИАН)

Баканов напомнил, что декларации не скрытые, но не публикуются в соответствии с законом

Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов назвал условие для обнародования деклараций руководства Службы безопасности Украины. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Баканов напомнил, что декларации не скрытые, но не публикуются в соответствии с законом.

"Смотрите, это непростой вопрос. Я должен действовать согласно закону, согласно закону я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, я подам декларацию. Я пытался подать, но мне объяснили, что в службе работают люди, которые сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то могут поставить под угрозу жизни своих близких. Лично я думаю, что со временем такую декларацию опубликую", - отметил он.

Напомним, Верховный суд подтвердил, что в вопросе обнародования деклараций должностных лиц СБУ, НАПК действует в рамках закона.

Отмечается, что соответствующий порядок был разработан НАПК еще в начале 2017 года. Однако из-за законодательного требования об обязательном его согласовании с органами, где работают лица, в отношении которых разрабатывается такой порядок, процедура представления ими деклараций остается неурегулированной.

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