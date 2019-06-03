Баканов назвав умови для оприлюднення декларацій керівництва СБУ

Фото: Іван Баканов (УНІАН)

Баканов нагадав, що декларації не приховані, але не публікуються відповідно до закону

Перший заступник голови СБУ Іван Баканов назвав умову для оприлюднення декларацій керівництва Служби безпеки України. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Баканов нагадав, що декларації не приховані, але не публікуються відповідно до закону.

"Дивіться, це непросте питання. Я маю діяти відповідно до закону, відповідно до закону я не маю подавати свою декларацію. Якщо будуть зміни, я подам декларацію. Я намагався подати, але мені пояснили, що в службі працюють люди, які стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то можуть поставити під загрозу життя своїх близьких. Особисто я думаю, що згодом таку декларацію опублікую", - зазначив він.

Нагадаємо, Верховний суд підтвердив, що в питанні оприлюднення декларацій посадових осіб СБУ, НАЗК діє в рамках закону.

Зазначається, що відповідний порядок був розроблений НАЗК ще на початку 2017 року. Однак через законодавчу вимогу про обов'язкове його погодження з органами, де працюють особи, стосовно яких розробляється такий порядок, процедура подання ними декларацій залишається неврегульованою.