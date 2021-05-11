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Баканов: 7 тысяч только офисных сотрудников спецслужб РФ работают против Украины

Автор: Андрей Василюк

Россия сегодня является по своей сути государством-спецслужбой. Около 7 тысяч только офисных сотрудников спецслужб РФ ежедневно работают на дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом на форуме "Украина 30" рассказал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

"Не секрет, что сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой", - сказал Баканов.

Он отметил, что любое внешнее направление России - это не классическая дипломатия, а ряд спецопераций.

"Только по Украине с территории России работает около 7 тысяч сотрудников. И это, я хочу вам сказать, лишь офисные рабочие. Вдумайтесь в эту цифру. Семь тысяч человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины", - сказал глава СБУ.

По его словам, среди направлений деятельности спецслужб РФ в отношении Украины:

  • любой ценой препятствовать укреплению национальной безопасности Украины. Как пример, Баканов привел попытки России мешать межгосударственным договоренностям по оказанию помощи Украине;
  • провоцировать акции протеста и беспорядки в Украине;
  • расширять старые и формировать новые агентурные сети;
  • проводить информационные спецоперации;
  • обеспечить ресурсами боевиков "Л/ДНР" и поддерживать вооруженный конфликт;
  • комплексная работа во вред Украине - проводить как точечные диверсии и теракты, так и направлять усилия на общую дестабилизацию ситуации в Украине. Для этого создают отдельные пророссийские организации и проекты.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что не стоит забывать о Беларуси на фоне возможного вторжение Российской Федерации. Он подчеркнул, что Минск является союзником Москвы.

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