Баканов: 7 тысяч только офисных сотрудников спецслужб РФ работают против Украины

"Не секрет, что сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой", - сказал Баканов.

Он отметил, что любое внешнее направление России - это не классическая дипломатия, а ряд спецопераций.

"Только по Украине с территории России работает около 7 тысяч сотрудников. И это, я хочу вам сказать, лишь офисные рабочие. Вдумайтесь в эту цифру. Семь тысяч человек ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины", - сказал глава СБУ.

По его словам, среди направлений деятельности спецслужб РФ в отношении Украины: