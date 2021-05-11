Баканов: 7 тисяч лише офісних співробітників спецслужб РФ працюють проти України

Росія сьогодні є за своєю суттю державою-спецслужбою. Близько 7 тисяч лише офісних співробітників спецслужб РФ щодня працюють на дестабілізацію ситуації в Україні.
Про це на форумі "Україна 30" розповів голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов.
"Не секрет, що сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою", - сказав Баканов.
Він зазначив, що будь-який зовнішній напрям Росії - це не класична дипломатія, а низка спецоперацій.
"Лише по Україні з території Росії працює близько 7 тисяч співробітників. І це, я хочу вам сказати, лише офісні робітники. Вдумайтеся в цю цифру. Сім тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України", - сказав голова СБУ.
За його словами, серед напрямків діяльності спецслужб РФ щодо України:
Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов заявив, що не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення Російської Федерації. Він наголосив, що Мінськ є союзником Москви.