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Для бакалавров и магистров создадут единый госэкзамен

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о создании единого государственного экзамена для бакалавров и магистров. Правительство также утвердило перечень специальностей, которые должны будут сдавать этот экзамен.

Об этом речь шла на заседании Кабмина.

На разработку и совершенствование Единого государственного экзамена предусмотрено 4 754,4 тысячи гривен. Принятое правительством постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Перечень специальностей, которые определило правительство в своем постановлении

Напомним, сегодня в Украине проводят первую пробную аттестацию студентов по немедицинским специальностям в форме единого государственного квалификационного экзамена. Экзамен сдают студенты магистратуры.

Кроме того, в Украине 11 мая стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру. Речь идет о едином вступительном экзамене по иностранному языку и едином профессиональном вступительном испытании.

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