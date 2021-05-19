Для бакалавров и магистров создадут единый госэкзамен

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о создании единого государственного экзамена для бакалавров и магистров. Правительство также утвердило перечень специальностей, которые должны будут сдавать этот экзамен.
Об этом речь шла на заседании Кабмина.
На разработку и совершенствование Единого государственного экзамена предусмотрено 4 754,4 тысячи гривен. Принятое правительством постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
Перечень специальностей, которые определило правительство в своем постановлении
Напомним, сегодня в Украине проводят первую пробную аттестацию студентов по немедицинским специальностям в форме единого государственного квалификационного экзамена. Экзамен сдают студенты магистратуры.
Кроме того, в Украине 11 мая стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру. Речь идет о едином вступительном экзамене по иностранному языку и едином профессиональном вступительном испытании.