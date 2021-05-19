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Для бакалаврів та магістрів створять єдиний держіспит

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову про створення єдиного державного іспиту для бакалаврів та магістрів. Уряд також затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит.

Про це йшлося на засіданні Кабміну.

На розроблення і вдосконалення єдиного державного іспиту передбачено 4 754,4 тисячі гривень. Ухвалена урядом постанова набере чинності з 1 січня 2022 року.

Перелік спеціальностей, які визначив уряд у своїй постанові

Нагадаємо, сьогодні в Україні проводять першу пробну атестацію студентів за немедичними спеціальностями у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Іспит складають студенти магістратури.

Крім того, в Україні 11 травня стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури. Йдеться про єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування.

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