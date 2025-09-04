Бахрома і чоботи-"козаки": Злата Огнєвіч показала ідеальний осінній образ у стилі бохо

Українська співачка Злата Огнєвіч продемонструвала стильний осінній образ у стилі бохо. Артистка обрала замшеві чоботи-"козаки" та шкіряну куртку з бахромою, створивши трендовий лук, який ідеально вписується в атмосферу початку сезону.
Образ Злати Огнєвіч - це гармонійне поєднання кількох модних стилів: романтичного бохо, брутального рок-стилю та елементів вестерну.
Співачка майстерно поєднала ці напрямки, створивши унікальний і привабливий аутфіт.
Мереживна сукня
Основу образу становить довга біла сукня з мережива, яка надає образу жіночності, легкості та романтики.
Прозорі вставки та ніжний матеріал створюють повітряний, майже невагомий силует, що характерно для бохо-стилю.
Шкіряна куртка з бахромою
На контрасті з ніжною сукнею є масивна коричнева шкіряна куртка-косуха. Цей елемент відповідає рок-стилю, додаючи в образ грубості та сміливості.
Особливістю куртки є довга бахрома на рукавах і спині, яка створює динаміку і додає елементи вестерну.
Замшеві чоботи-"козаки"
Образ доповнюють замшеві ковбойські чоботи. Вони є логічним продовженням стилю вестерн. Ці чоботи не тільки зручні, а й роблять образ цілісним і завершеним.
Аксесуари
Злата доповнила свій аутфіт простими, але витонченими прикрасами - сережками та каблучками, які не перевантажують образ, але підкреслюють елегантність.
Вона також тримає в руці містку шкіряну сумку коричневого кольору, яка ідеально вписується в загальний стиль.
Прагнення до індивідуальності
Після кількох сезонів мінімалізму і строгих силуетів мода повертається до вільного самовираження. Бохо дає змогу змішувати текстури, шари, кольори та деталі саме те, що потрібно для створення унікального образу.
Комфорт і практичність
Осінь вимагає теплих, багатошарових луків, і бохо ідеально підходить під цей запит. Об'ємні кардигани, широкі сукні, замшеві чоботи, накидки з торочками - все це не тільки стильно, а й зручно.
Натуральні матеріали
У 2025 році зростає інтерес до екостилю, і бохо активно використовує натуральні тканини: льон, вовну, замшу, шкіру. Це надає образам тепла і фактурності.
Повернення ретро
Мода 70-х знову в центрі уваги, а разом з нею і бохо-естетика: козаки, бахрома, вишивка, капелюхи, прикраси ручної роботи.
Універсальність
Бохо легко адаптувати під різні ситуації: від міського кежуалу до більш романтичних або навіть вечірніх варіантів.
