Бахрейн закликав своїх підданих негайно покинути Іран і Ірак

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У міністерстві заявили, що це пов'язано з "нестабільною обстановкою" в цих країнах

У Міністерстві закордонних справ Бахрейну виступили із зверненням до поданих королівства, які знаходяться на території Ірану та Іраку із закликом терміново покинути ці країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В МЗС Бахрейну заявили, що вони радять своїм підданим "не вирушати в Ірак і Іран з-за нестабільної ситуації в цих державах". Також вони звернулися до бахрейнців, які знаходяться на території Ірану та Іраку, закликавши їх негайно повернутися на батьківщину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Іраку нафтовидобувна компанія почала евакуацію іноземних співробітників. Евакуація іноземних співробітників відбувалася в кілька етапів і почалася увечері в п'ятницю, 17 травня, деяких співробітників відразу ж було направлено в Дубай, а решту спочатку в табір компанії в провінції Басра, після чого їх відправляли в аеропорт.

Нагадаємо, що США попередили авіакомпанії про ризики під час польотів над Перською затокою. В американському відомстві заявили, що комерційні літаки, які здійснюють польоти над Перською та Оманскою затоками, повинні врахувати посилення "військової активності і політичної напруженості в регіоні.