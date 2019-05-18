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В Ираке нефтедобывающая компания начала эвакуацию иностранных сотрудников

Новости » Политика    18.05.2019 - 15:47
В Ираке нефтедобывающая компания начала эвакуацию иностранных сотрудников
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Эвакуация связана с обострением отношений между США и Ираном

В Ираке американская нефтедобывающая компания Exxon Mobil начала проводить эвакуацию своего иностранного персонала с месторождения Западная Курна-1 из-за обострения отношений между США и Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель нефтяной компании рассказал, что при этом работа продолжается в обычном режиме под наблюдением иракских инженеров. Он также рассказал, что иностранные сотрудники являются консультантами и они имеют с ними прямую связь по телевизионному каналу.

Эвакуация иностранных сотрудников происходила в несколько этапов и началась вечером в пятницу 17 мая. Некоторых сотрудников сразу же было направлено в Дубай, а остальных сначала в лагерь компании в провинции Басра, после чего их отправляли в аэропорт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом. В американском ведомстве заявили, что коммерческие самолеты, которые совершают полеты над Персидским и Оманским заливами, должны учесть усиление "военной активности и политической напряженности" в регионе.

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