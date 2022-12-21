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До Бахмуту приїхала медична місія "Фріда"

Фото: до Бахмуту приїхала медична місія "Фріда" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

До Бахмута Донецької області прибула медична місія "Фріда". Лікарі-волонтери надають допомогу жителям міста, які з початку війни майже не залишали бомбосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеолога проекту Романа Гольдмана.

Кілька тисяч людей, у тому числі діти, люди похилого віку та інваліди отримали медичну допомогу, медикаменти, а також можливість евакуюватися з міста.

Роман Гольдман (фото: прес-служба проекту)

Нагадаємо, "Фріда" - українсько-ізраїльська місія, яка надає медичну допомогу у найнебезпечніших регіонах України. Поки що це єдина лікарська волонтерська організація, яка активно діє у Бахмуті.

Раніше РБК-Україна писала, що 20 грудня у Бахмуті перебував президент Володимир Зеленський . Візит глави держави заздалегідь не анонсувався.

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