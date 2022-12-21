RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида"

Фото: в Бахмут приехала медицинская миссия "Фрида" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Бахмут Донецкой области прибыла медицинская миссия "Фрида". Врачи-волонтеры оказывают помощь жителям города, которые с начала войны почти не покидали бомбоубежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.

Несколько тысяч людей, в том числе дети, пожилые люди и инвалиды получили медицинскую помощь, медикаменты, а также возможность эвакуироваться из города.

Роман Гольдман (фото: пресс-служба проекта)

Напомним, "Фрида" - украинско-израильская миссия, которая оказывает медицинскую помощь в самых опасных регионах Украины. Пока что это единственная врачебная волонтерская организация, что активно действует в Бахмуте.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 декабря в Бахмуте находился президент Владимир Зеленский. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьБахмут