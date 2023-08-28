На Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіх біля Андріївки, - DeepState

Ситуація на Бахмутському напрямі

У Донецькій області на півдні від Бахмута тривають важкі бої за Кліщіївку. Біля населеного пункту Андріївка, згідно з оновленими даними станом на пізній вечір 27 серпня, бійці ЗСУ мали частковий успіх.

Біля Андріївки ЗСУ мали частковий успіх (карти від 26 та 27 серпня, скрін deepstatemap.live)

Також експерти ресурсу зазначають, що війська РФ сильно замінували територію в цьому районі, і продовжують вводити резервами.

Авдіївська ділянка фронту

Під Авдіївкою поновилися бої біля Невельського, де російські загарбники пробують відновити втрачені позиції.

Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скрін карти deepstatemap.live)

Ситуація в районі Сватового та Кремінної

Спроби російських окупантів просунутися біля населеного пункту Синьківка не мали успіху. Біля Новоєгорівки тривають важкі бої.

Ситуація на Куп'янському напрямку (фото: скрін карти deepstatemap.live)

Також зазначається, що у лісах під Кремінною деякі підрозділи військ РФ почали переміщатися на іншу ділянку фронту.

Ситуація на півдні

У Запорізькій області Сили оборони продовжують бої з російськими загарбниками на схід від населеного пункту Роботине.

Під Роботиним ведуться бої, ЗСУ покращили позиції біля Новопокровки (фото: скрін карти deepstatemap.live)

На Бердянському та Таврійських напрямах, за даними ресурсу, суттєвих змін не зафіксовано.

Що на інших напрямках

На Сіверському напрямку, а також на півночі країни біля держкордону з Білоруссю та РФ - також без змін.

Ситуація на фронті

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 27 серпня, Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ наблизилися до чергової лінії оборони ворога у Запорізькій області. Тим часом російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янському напрямку, проте найближчими місяцями прориву там чекати не варто.

Додамо також, що, за словами спікерки об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російським загарбникам припікає також і на Херсонському напрямку. Так, бійці ЗСУ проводять контрбатарейну боротьбу, а також вибивають ворога з позицій, які він намагався опанувати після підриву Каховської ГЕС.