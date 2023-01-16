На Бахмутському напрямку росіяни застосували фосфорні боєприпаси, - офіцер ЗСУ

На Бахмутському напрямі триває тяжкий бій, вороги атакують наші передові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовослужбовця ЗСУ, солдата-гранатометника 5-го окремого штурмового полку Юрія Сиротюка.