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На Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, - офицер ВСУ

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Понедельник 16 января 2023 17:33
На Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, - офицер ВСУ Фото: на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы (Владимир Черняк)
Автор: Юлия Бойко

На Бахмутском направлении продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военнослужащего ВСУ, солдата-гранатометчика 5 отдельного штурмового полка Юрия Сиротюка.

"Сегодня ночью на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, работали вражеские самолеты. Сейчас продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции. Так называемое перемирие захватчики использовали, чтобы подтянуть оружие и с новой силой начать наступление. Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки. Сначала они надеялись на свое преимущество в артиллерии, бронетехнике, в живой силе, которую они не жалеют. Лобовая атака провалилась, и они стали пытаться использовать вроде бы успешную тактику", - рассказал Сиротюк.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что россияне несут значительные потери на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что оккупанты уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте.

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