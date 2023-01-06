На Бахмутському напрямку артилеристи відпрацювали по позиції снайпера, - ДПСУ

На Бахмутському напрямку аеророзвідка вирахувала позицію снайперу. По ньому відпрацювали наші артилеристи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Аеророзвідка ДПСУ визначила зміни на місцевості, характерні для снайперських позицій, а згодом виявила й самого стрільця. Координати цілі наші бійці передали артилеристам, які вдарили по місцю його перебування", - пише пресслужба ДПСУ.

Після спостереження за позицією ворога - активності снайпера не відмічено.